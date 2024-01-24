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Суспільство та люди

Якість — жахлива: експерти назвали причину аварійного стану «синьої» гілки київського метро (відео)

19:59 24 січня 2024
Метро Києва

Причиною деформації тунелю між станціями метро «Деміївська"-"Либідська» є неякісне проєктування та будівництво ділянки. Це випливає з попередніх висновків науковців, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

«Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями „Деміївська"-"Либідська“» — йдеться у повідомленні.

«У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки», — зазначив Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Також відповідно до висновків науковців, КП «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю, а зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також відновлювальні роботи.

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«Це попередні висновки, адже експертне дослідження триває. Воно проводиться на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», — повідомили в КМДА.

Як писали «ФАКТИ», у київському метро нещодавно сталася чергова неприємність. У вестибюлі станції «Академмістечко» через стелю почала просочуватися вода.

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