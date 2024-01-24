«Працюють кращі з кращих»: начальник ЦСП НГУ «Омега» Яцюк про підготовку бійців елітного спецпідрозділу

Нацгвардія України приховує елітну силу у тіні, але їхні унікальні операції стануть частиною світової історії. Спецпризначенці, відомі як «Омега», є невидимою силою, яка проводить унікальні операції глибоко в тилу ворога. Про це повідомив начальник Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України, генерал-майор Павло Яцюк в інтерв'ю ТСН.

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«Всі знають, що „Омега“ — це спецпідрозділ, який до початку повномасштабної агресії проводив багато різних змагань та зборів серед спецназів інших силових структур та правоохоронних органів. Ми перетиналися, всі бачать, що це елітний підрозділ, де працюють найкращі… Мабуть, найважчий етап — це кінцевий етап підготовки, коли йде екзаменаційний відбір. Наприкінці базового курсу проводиться низка випробувань і визначається придатна людина чи ні», — сказав Яцюк.

За його словами, відбір у цей підрозділ є найсуворішим, а підготовка включає високотехнологічні методи і вправи, що перевершують стандартні вимоги.

«Спецназівці „Омега“ стають не лише воїнами, а й вишколеними стратегами та майстрами тактики. Вони виконують завдання в умовах найвищого ризику та демонструють безпрецедентний професіоналізм», — наголосив генерал-майор.

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Військовий зазначив, що в «Омезі» має бути сильна, витривала, професійна, порядна, патріотична людина.

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«Адже робота цього підрозділу визнається одним із найефективніших елементів оборонної системи країни, який удосконалює свою майстерність та підвищує стандарти військової еліти. Спецназівці відіграють ключову роль у російсько-українській війні, прокладаючи шлях для перемоги та захищаючи національну безпеку України», — додав він.

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