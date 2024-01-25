Виберіть правильну переноску: як підготуватись до походу до ветклініки та зменшити стрес у тварини

Раніше «ФАКТИ» писали, чи варто бити на сполох при шерстяних грудках і блювоти у котів. Тепер настав час поговорити про візити до ветеринара — звичайну подію, якої бояться власники котів. Зрештою, це означає, що вашого улюбленця саджають у переноску і везуть в машині, а потім він сидить у холодному, стерильному приміщенні з купою незнайомих тварин і людей. Потім вашу кішку мацають та роблять уколи, а потім знову везуть додому в тій мерзенній машині. Ви можете побоюватися, що ваш кіт почне вас недолюблювати після такого важкого, але необхідного випробування, пише видання Catster. На щастя, є поради, як зняти стрес під час цього процесу, а також як поводитися з котиком, коли ви повернетесь додому.

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Виберіть правильну переноску. Вона — це величезна частина того, що може зробити поїздку менш або більш стресовою. Це має бути жорстка переноска з передніми та верхніми дверцятами для завантаження. Це полегшить посадку кота в переноску, а також дозволить ветеринару лікувати тварину через верхній отвір, поки вона залишається всередині переноски, якщо це необхідно. Вона повинна бути достатньо великою, щоб ваш кіт міг увійти і зручно розвернутися, але не такою великою, щоб він там міг ковзати.

Після того, як ви придбали переноску, поставте її там, де кіт зможе легко до неї дістатися, і залиште дверцята відчиненими, щоб кіт міг заходити і виходити, коли йому заманеться. Покладіть всередину кілька ласощів і ковдру або іншу м'яку річ, щоб ваш кіт сприймав переноску як безпечне і привабливе місце для відпочинку. Ви також можете спробувати використовувати феромонні спреї, які призначені для заспокоєння котів у певних ситуаціях. Розпиліть його на ковдру і покладіть її в переноску, але обов'язково зробіть це приблизно за 20−30 хвилин до того, як підете до клініки.

Постарайтеся помістити кота в переноску з якомога меншим шумом. У машині покладіть переноску в простір для ніг або на сидіння поруч із собою, пристебнувши ременем безпеки. Якщо з вами їде друг або член сім'ї, він може потримати переноску, щоб вона не ковзала. Накрийте переноску ковдрою, щоб ваш кіт не був перезбуджений, і намагайтеся їхати якомога плавніше. Однак, звичайно, безпека — на першому місці.

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Для котів, які перебувають у стані надмірного стресу і з якими важко впоратися, ветеринар може порекомендувати дати заспокійливе до того, як ви приїдете до клініки. Якщо у вас зручна переноска, ветеринар може оглянути вашого кота, коли він знаходиться в ній. Чим менше стресу під час огляду, тим менш тривожною буде ваша кішка під час наступних візитів.

Після того, як ви повернулися додому і ваша кішка вийшла з переноски, вона може спочатку поводитися з вами лякливо. На жаль, у цій ситуації практично неможливо не виглядати поганим хлопцем. Але не змушуйте кота взаємодіяти з вами, якщо він хоче побути наодинці. Якщо він приходить до вас за увагою — чудово! В іншому випадку, залиште його в спокої, поки він не буде готовий знову показати вам свою любов. Спробуйте дати коту кілька його улюблених ласощів (більшість котів не можуть встояти перед ласощами, які можна лизати!) і поговоріть з ним у заспокійливій формі. Не хвилюйтеся, ваш кіт буде любити вас так само, як і раніше, коли заспокоїться. Дайте йому час, щоб розслабитися, і це обов'язково допоможе.

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Раніше «ФАКТИ» публікували поради, як зігріти собак і кішок взимку.

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