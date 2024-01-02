Шерстяні грудки і блювота у котів: чи варто бити на сполох

Як власники котів, ми всі мали неприємний досвід, коли вставали з ліжка і наступали в холодну калюжу гидоти, залишену нашим улюбленцем. Випадково наступити на клубок шерсті — це практично обряд посвячення. Але, незважаючи на те, що вони є поширеним явищем, є багато такого, що може здивувати більшість власників котів, пише видання The Cat hospital. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про котячі хвороби, які можуть передаватися людині.

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Хоча комочки шерсті є поширеним явищем, насправді вони не є «нормальними». Здоровий кіт витрачає значну частину свого часу на догляд за собою, при цьому він видаляє і ковтає шерсть, що випадає. Це відбувається тому, що їхні язики вкриті сотнями маленьких колючок, спрямованих назад, які захоплюють шерсть і переносять її в травну систему. У більшості котів ця проковтнута шерсть природним чином проходить через їхній організм (і виходить назовні) без проблем. Однак у деяких котів у травному тракті накопичується так багато шерсті, що вона створює перешкоду, яка може виводитися у вигляді шерстяної грудки. Такі грудки часто виникають через заковтування надмірної кількості шерсті внаслідок надмірного догляду (що часто трапляється при шкірних захворюваннях, болючих ділянках або стресі) або через проблеми з просуванням шерсті по організму (що може статися при шлунково-кишкових захворюваннях або прийомі певних ліків).

Багато власників плутають грудки шерсті та інші види блювоти, і легко зрозуміти, чому. Під час блювоти коти приймають впізнавану позу (з витягнутою шиєю і низько опущеним тілом) і видають «виганяючі» звуки. І, погодьтеся, це досвід, який ви навряд чи забудете як власник кота. Однак коти роблять це, коли їх нудить з будь-якої причини, і якщо вони доглядали за собою, до блювотних мас майже завжди домішується шерсть. Але якщо в блювотних масах є шерсть, це не означає, що це шерстяна грудка.

Основний спосіб відрізнити блювотні маси від клубків шерсті — це співвідношення волосся до інших матеріалів. Блювота, навпаки, складається переважно з рідини, жовчі, неперетравленої їжі та/або інших матеріалів з домішками шерсті.

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Якщо у вашого кота з'являються грудочки шерсті кожні пару тижнів, але в іншому він почувається добре, це, ймовірно, не викликає особливого занепокоєння. Однак, якщо це відбувається частіше (наприклад, кілька разів на тиждень або частіше), можливо, існує медична проблема, і вам слід звернутися до місцевого ветеринара для обстеження. Оскільки причиною їх утворення є надмірна кількість шерсті, регулярний догляд за шерстю кота та її вичісування допоможе запобігти утворенню ковтунів.

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Якщо ваш кіт не може всидіти спокійно, поки ви його вичісуєте, може бути корисним регулярне відвідування професійного грумера (для вичісування, купання або стрижки). Слідкуйте за тим, щоб ваш кіт отримував достатню кількість води, даючи йому багато свіжої води. На ринку існує низка інших методів лікування — наприклад, дієти, гелі та харчові добавки, що містять клітковину. Ефективність жодного з них науково не доведена, але деякі коти реагують на ці засоби.

Якщо у вашого кота з'явилася шерстяна грудка, а в іншому він почувається добре, лікування не потрібне. Однак якщо у нього частіше виникають шерстяні грудки, краще проконсультуватися з ветеринаром, щоб скласти індивідуальний план лікування.

Раніше «ФАКТИ» писали про кімнатні рослини, безпечні для котів та собак.

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