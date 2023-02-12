Забудьте про молоко та йогурти: фахівці назвали продукти, які не можна давати коту

Коти — повноправні члени сім'ї, і тому часто здається цілком природним ділитися з ними всім, включно з їжею. Але вміст вашої тарілки може зашкодити здоров'ю домашньої тварини. Перш ніж пригощати улюбленця смаколиками, переконайтеся, що знаєте різницю між токсичними для котів і безпечними продуктами, пише DailyPaws.

«Існують небезпечні людські продукти, які ніколи не слід давати котам, — стверджує Служба клінічного харчування. - Напої та їжа, що містять алкоголь, можуть викликати серйозні проблеми у домашніх тварин, включаючи блювоту, діарею, утруднене дихання, кому та смерть. Дріжджове тісто може підійматися і викликати накопичення газів у травній системі вашого кота. Це здатне призвести до здуття шлунка і навіть його скручування, що є потенційно смертельним станом. Крім того, дріжджі виробляють алкоголь як побічний продукт, що має свій власний набір проблем. Однак печений хліб вважається безпечним для здорових котів. Шоколад містить речовини під назвою метилксантини, які є токсичними для домашніх тварин і можуть викликати блювоту, діарею, тремор, судоми та смерть. Найбільш небезпечним є какао-порошок, а найменш — білий шоколад».

Також пухнастикам не можна давати каву, цитрусові та навіть молочні продукти.

«Годування кота молочними продуктами може спричинити проблеми з травленням, оскільки багато котів не переносять лактозу і не можуть перетравлювати молочні продукти (молоко, сир, йогурт) належним чином. — застерігають фахівці. — Найбезпечніший підхід — повністю їх уникати, але ви можете запитати у ветеринара, чи можна давати коту безлактозну альтернативу. Сирі яйця можуть бути заражені бактеріями сальмонели. Ознаки інфекції включають блювоту, діарею та лихоманку. Сирі яйця також містять авідин — фермент, який заважає котам засвоювати біотин, вітамін, важливий для здоров'я шкіри та шерсті. Подібно до сирих яєць, сире або недоварене м'ясо може бути заражене бактеріями сальмонели та кишкової палички. Як і сире м'ясо та яйця, сира риба може бути носієм бактерій, що викликають харчові отруєння. У великих кількостях сіль і солона їжа можуть викликати блювоту, діарею, тремор, судоми і смерть у домашніх тварин».

Хоча коти можуть їсти деякі овочі, часник, цибуля (як звичайна, так і порей, шалот і шніт) є особливо шкідливими для котів, викликаючи проблеми зі шлунково-кишковим трактом і навіть пошкодження еритроцитів. Також слід уникати продуктів, що містять ці овочі та зелень, наприклад, часникового хліба. Якщо ви знаєте або підозрюєте, що ваш кіт з'їв продукт зі списку токсичних, якомога швидше зателефонуйте своєму ветеринару.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради ветеринарів, як допомогти тварині, яка довго знаходилася закритою в будинку.

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