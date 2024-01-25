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Суспільство та люди

Перетин кордону за наявності кількох громадянств: адвокатка пояснила, чим це загрожує

21:01 31 січня 2024
кордон

Згідно зі ст. 4 Конституції України, існує єдине громадянство. Проте відповідальність за наявність двох та більше громадянств, яку президент Зеленський пропонує Раді узаконити, не встановлена. На всіх громадян України на території нашої держави поширюється виключно законодавство України, пояснює адвокатка Юлія Олійник.

«І перетин кордону не є винятком. Будучи громадянином України та пред’явивши на митно-пропускному пункті паспорт іноземця, виїхати ви не зможете. Адже прикордонники, крім відмови у наданні дозволу на перетин кордону, можуть скласти адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з посиланням на перетин кордону без відповідних документів».

Однак, як показує судова практика, суди не завжди визнають таких осіб винними у вчиненні такого порушення, оскільки має бути дотримана процедура притягнення до відповідальності, зазначає адвокатка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Німеччина спростила правила набуття громадянства іноземцями.

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