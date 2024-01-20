Німеччина спростила правила набуття громадянства іноземцями: що важливо знати українцям

У Німеччині, яка нещодавно продовжила захист для українців, парламентарі схвалили законопроєкт, який спрощує отримання громадянства. Він пройшов останнє читання у Бундестазі 19 січня. За нього проголосували 382 депутати, проти — 234, утрималися — 23.

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Поправки мають набути чинності через три місяці після офіційного опублікування — приблизно 1 квітня, повідомляє Deutsche Welle.

Схвалений законопроєкт покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині: згідно з поправками, для цього потрібно прожити в країні п'ять років замість нинішніх восьми. А за особливих успіхів в інтеграції — гарне знання німецької мови та участь у волонтерській діяльності чи професійні успіхи та кваліфікація — буде достатньо і трьох років.

Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігти попередній паспорт. А народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство. Зараз це відбувається лише за умови, що один із батьків проживає в Німеччині понад вісім років.

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За допомогою реформи законодавства про громадянство німецька влада має намір, серед іншого, зробити Німеччину привабливішою для кваліфікованих фахівців.

«Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, також могли брати участь у формуванні нашої країни демократичним шляхом. Нашій демократії потрібні люди, які відстоюють її та роблять її сильною», — наголошувала міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер на презентації законопроєкту в серпні.

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Запропонована реформа закону про громадянство викликала різку критику з боку опозиції напередодні голосування у Бундестазі.

«Уряд збирається знецінити німецьке громадянство. Фактично це закон про девальвацію громадянства», — заявив Александер Тром із фракції блоку ХДС/ХСС.

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На його думку, реформа, яку просувають соціал-демократи, «зелені» та ліберали з СвДП, йде у зовсім неправильному напрямку. У той час як інші країни, такі як Франція, посилюють правила натуралізації, Німеччина пом'якшує вимоги, наголосив Тром.

Заступник голови фракції однієї з правлячих партій — СДПН — Дірк Візе наголосив на важливості імміграції для Німеччини.

«Ми залежимо від імміграції, особливо враховуючи великий дефіцит робочої сили та кваліфікованих кадрів. У цих умовах запровадження подвійного громадянства має особливе значення. Не можна, щоб люди, які сплачують тут податки, працюють тут, дотримуються всіх правил гри, не мали змоги обирати, мати право голосу», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», лише близько 20 відсотків із понад мільйона українських біженців, які проживають у Німеччині, працюють. Голова найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц закликав змінити нинішню політику щодо цього питання.

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