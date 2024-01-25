«Коментаторам треба, мʼяко кажучи, до психолога»: Тарас Цимбалюк заступився за колег-жінок, які поїхали на відпочинок з дітьми

Відомий актор, зірка фільмів «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк, який нещодавно здивував черговим татуюванням на своєму тілі, відреагував на критику колег за відпочинок за кордоном. Він заступився за жінок, які вивезли дітей на канікули, та присоромив диванних критиків.

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Тарас не став називати конкретних імен, проте зазначив, що звернув увагу на хейт в коментарях. Особисто він не бачить нічого погано в тому, що жінки знайшли можливість оздоровити своїх дітей, вивезти хоч ненадовго в безпечні місця, щоб відпочити та набратися сил. А диванним критикам він порадив звернутися до психолога.

«Виявляється, зараз відпочивати українкам з дітьми на морі категорично заборонено всесвітньо відомим диванним комітетом. „Шкода“, звісно, що цей комітет так активно вкладається у відстоювання своїх наративів, а на нього всі кладуть і продовжують жити. Я почитав коменти під постами у своїх колег-актрис, котрі поїхали у відпустку з дітьми до теплих країв, і збагнув, що багатьом коментаторам треба, мʼяко кажучи, до психолога», — обурився Цимбалюк.

Він звертає увагу на те, що попри війну, життя триває. Але актор розуміє гнів тих, перебуває на тимчасово окупованих територіях, прифронтових містах чи «в прямому сенсі постраждали від війни».

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«Усвідомте: навіть у воєнний період люди будуть/повинні займатись сексом, слухати улюблену музику, їсти смачну їжу, оздоровлювати своїх дітей на морі, дуркувати з ними, купувати речі і якось намагатись жити своє життя! Бо якщо концентруватися тільки на війні і Telegram-каналах, можна **бнутись! І це дуже тупо — звинувачувати дівчат у тому, що вони мають бажання і змогу відвезти свою дитину на море», — пише Тарас.

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Він підкреслив, що його думка стосується лише жінок з дітьми, а не чоловіків, які під різними приводами перетинають кордон та їздять відпочивати.

Очевидно, Тарас Цимбалюк хотів підтримати своїх колег Анну Саліванчук та Антоніну Хижняк, які з дітьми відпочивали в Португалії. А також Анну Кошмал, Ксенію Мішину та інших, які показували яскраві фото з відпочинку.

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Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал через хлопця блогерки-мільйонниці Тетяни Пренткович Андрія Гонковського, який виїхав з України в Польщу як волонтер, а опинився на Мальдівах.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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