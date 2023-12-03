Зірка «Cпіймати Кайдаша» зацікавила новим татуюванням у вигляді п'ятикутної «радянської» зірки (фото)
Популярний український актор кіно й театру, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який раніше чуттєво привітав свою кохану дівчину з днем народження, показав в Instagram своє нове татуювання.
«Показую нову татуху, за численними проханнями. Єдине, це ще не завершена робота: під зіркою буде кльовий напис», — написав він.
Фоловери артиста активно обговорюють татуювання зірки.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Тарас Цимбалюк назвав справжню причину розлучення з колишньою дружиною Тіною Антоненко.83