Поїхав до Польщі як волонтер, а опинився на Мальдівах: сім’я відомої блогерки з Тернополя потрапила в скандал

Блогерка-мільйонниця Таня Пренткович разом зі своїм цивільним чоловіком, підприємцем Андрієм Гонковським потрапили в скандал через відпочинок на Мальдівах.

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Так, у соцмережах почали поширювати фотографію, на якій Андрій Гонковський і його кохана Таня Пренткович відпочивають на Мальдівах — пару сфотографували під час відпочинку в кафе. Після публікації цього знімка у ЗМІ, Гонковський змушений був відреагувати. Чоловік записав кілька сторіс і пояснив ситуацію.

«Я розумію обурення і реакцію людей, але все не так, як це описується», — розповів волонтер.

Він заявив, що вирушив до Польщі, щоб провести благодійний захід, який нібито мав відбутися 11 січня. Однак, за його словами, його перенесли на 23 січня. Саме в цей час його дружина летіла з дітьми на Мальдіви, і тому він вирішив на кілька днів до них приєднатися.

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«І так. Я вирішив кілька днів провести з ними. Можливо, даремно. Можливо, помилково. Але вже як є», — виправдовувався у своєму сторіз Гонковський.

Після цього, за словами підприємця і волонтера, він повернувся до Варшави і провів благодійний захід. Також чоловік зазначив, що на зібрані 450 тисяч гривень уже купили допомогу армії — два дрони Mavic 3T і відправили українським військовим.

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Таня Пренткович зберігала мовчання, а гнівні коментарі співвітчизників блокувала на своїй сторінці. Після оприлюднення її листування з іншою блогеркою, яка обурилася такою ситуацією, Пренткович відповіла, що «виїхати можна, коли робиш щось хороше». Вона не вважає цей вчинок поганим і не бачить різниці між відпочинком у Карпатах під час війни та на Мальдівах після перетину кордону з дозволом на виїзд для волонтерської діяльності.

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«За фактом я не брехала. Я летіла сама. Чоловік на законних підставах перетнув кордон», — додала Пренткович.

Підписники запитали Гонковського, чому він одразу не показав це в сторіз, однак той відповів, що не зобов'язаний показувати своє життя повністю.

Також він попросив не судити його, адже, на його думку, «ми не ідеальні люди, всі робимо помилки..»

При цьому блогерська тусовка зберігає мовчання, ніяк не коментуючи цей скандал. Єдиною, хто висловився з цього приводу, стала блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк. Вона публічно засудила чоловіків, які під виглядом волонтерської допомоги виїжджають на відпочинок, тоді як усі інші чоловіки не мають можливості виїхати з України навіть на заробітки. Мандзюк додала, що зв'язалася з бойфрендом Пренткович і отримала чітку відповідь. Щоправда, публікувати фото листування не стала. Лише зазначила, що всі блогери зараз намагаються зам'яти цю ситуацію і видаляють негативні коментарі.

Реакція Олени Мандзюк на виїзд чоловіків за кордон під виглядом волонтерів / Instagram

Думки підписників розділилися. Дехто вважає, що чоловіки, які не одягнули піксель, а займаються волонтерською діяльністю, мають право на відпочинок.

Інші пишуть, що така ситуація обов'язково позначиться на порядних волонтерах і закликають «кенселити» Пренткович та її чоловіка і не толерувати таку неприпустиму поведінку під час війни.

А також тегають популярних блогерів з проханням не замовчувати цю ситуацію і закликають відомі українські ТМ розірвати контракти з Пренткович, нагадуючи про реакцію бізнесу на скандал навколо Морозюк. Адже справедливість не може бути вибірковою…

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