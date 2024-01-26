17-річний син володаря «Золотого м'яча» практично осліп (фото)

Син знаменитого ексфутболіста збірної Англії, володаря «Золотого м'яча» Майкла Оуена, на стайнях якого сталася людська трагедія, 17-річний Джеймс практично осліп, повідомляє bbc.com.

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У Оуена-молодшого, коли йому було 8 років, діагностували хворобу Штаргардта — це патологія сітківки ока. Тепер хлопець майже нічого не бачить, а ліки від цього захворювання, яке передається спадково, лікарі ще не вигадали.

«Я запам'ятовую, якого кольору светр мого батька, тому коли ми виходимо з дому, то я впізнаю його саме за кольором светра, обличчя та інші деталі я вже не бачу», — розповів про свій стан Джейс Оуен.

«Якби я міг віддати йому свої очі, я зробив би це. Я б віддав усі гроші, які я маю, щоб Джеймс знову бачив», — зізнався 44-річний Майкл Оуен.

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Нагадаємо, що ексфорвард Майкл Оуен — вихованець «Ліверпуля», за який виступав з 1996 по 2004 рік. У складі мерсисайдців він виграв Кубок Англії (2001 рік), Кубок англійської ліги (2001, 2002) Кубок УЄФА (2001) та Суперкубок УЄФА (2001).

Крім того, Оуен виступав за «Реал», «Ньюкасл» та «Манчестер Юнайтед», у складі якого єдиний раз став чемпіоном Англії в сезоні-2010/2011, а ще «Сток Сіті». У складі збірної Англії нападник провів 89 матчів, у яких забив 40 м'ячів. 2001 року форвард став володарем «Золотого м'яча».

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У шлюбі з подругою дитинства Луїзою Бонсалл футболіст виховує чотирьох дітей — 20-річну Джемму, 17-річного Джеймса, 16-річну Емілі та 13-річну Джесіку.





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