Юрген Клопп приголомшив уболівальників «Ліверпуля» посеред сезону (відео)
Головний тренер «Ліверпуля» 56-річний німець Юрген Клопп, який не приховував радості після позбавлення росії права провести фінал Ліги чемпіонів, офіційно заявив, що влітку залишить свою посаду після восьми з лишком років роботи в клубі, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.
«Я розумію, що для багатьох людей це новина, що шокує, але я можу пояснити своє рішення, або принаймні спробувати, — заявив Юрген Клопп, котрий повідомив клубу про своє рішення ще в листопаді. — Я обожнюю абсолютно все у цьому клубі. Я обожнюю місто, уболівальників, команду, персонал. Я люблю всіх. Але той факт, що я все ж таки прийняв це рішення, говорить про мою переконаність.
Справа в тім, що в мене, як би висловитись, закінчуються сили. У мене немає проблем зараз. Очевидно, я вже давно розумів, що мені доведеться оголосити про це одного разу, але зараз зі мною все гаразд. Я знаю, що я не зможу виконувати цю роботу знову і знову, знову і знову.
Після багатьох років, які ми провели разом, після всього, через що ми пройшли разом, повага до вас стала ще сильнішою, любов до вас стала сильнішою, і як мінімум я вам повинен казати правду — це і є правда".
January 26, 2024
Нагадаємо, що колишній наставник «Майнца» та дортмундської «Боруссії» Юрген Клопп тренував «Ліверпуль» з 2015 року, вигравши з командою 7 трофеїв — чемпіонат Англії, Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. У 2021-му тренер навіть не зміг поїхати до Німеччини на похорон матері.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юрген Клопп після перемоги «Ліверпуля» особисто побалував фанатів пивком.
Фото ФК «Ліверпуль»47