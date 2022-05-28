У суботу, 28 травня, в Парижі на «Стад де Франс» відбудеться фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022, в якому зійдуться англійський «Ліверпуль» та мадридський «Реал».

Спочатку вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи мав пройти у Санкт-Петербурзі, але після військового вторгнення росії на територію України чиновники УЄФА перенесли фінал до столиці Франції.

«Хочете, щоб я запустив політичний меседж? Я радий, що матч грають тут, у Парижі, а не в Санкт-Петербурзі через тисячу причин. Війна триває, і той факт, що матч пройде не в росії — це важливий меседж. Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його знищити. Ми зіграємо цей фінал для всіх мешканців України», — зазначив на передматчевій прес-конференції наставник «Ліверпуля» Юрген Клопп. При цьому його колега з «Реала» Карло Анчелотті, незважаючи на те, що у складі його команди виступає наш співвітчизник Андрій Лунін, не став акцентувати увагу на «українському питанні».

Цікаво, що останні три розіграші Ліги чемпіонів вигравали німецькі тренери — сам Юрген Клопп із «Ліверпулем» у 2019-му, а також Хансі Флік («Баварія» у 2020-му) та Томас Тухель («Челсі» у 2021-му). У той же час Карло Анчелотті залишається найтитулованішим італійським тренером у турнірі — на його рахунку три трофеї (два з «Міланом» у 2003-му та 2007-му, а також із «Реалом» у 2014-му).

Додамо, що і Клопп, і Анчелотті мають невдалий досвід фінальних матчів проти нинішніх суперників. Німець, очолюючи «Ліверпуль», програв «вершковим» у Києві у 2018-му (1:3), а італієць зазнав невдачі в одному з найвидовищніших фіналів в історії, коли у 2005-му «Мілан» під його керівництвом втратив перевагу над «мерсисайдцями» у три м'ячі після першого тайму, а потім і програв у серії пенальті із вирішальним промахом із «точки» Андрія Шевченка.

Воротар «Реала» Андрій Лунін, у якого днями народився первісток, стане четвертим українцем в історії, клуб якого зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Раніше це вдавалося Андрію Шевченку (з «Міланом» у 2003-му та 2005-му, а також із «Челсі» у 2008-му), Анатолію Тимощуку (з «Баварією» у 2010-му, 2012-му та 2013-му) та Олександру Зінченку (з «Манчестер Сіті» у 2021-му). При цьому наші співвітчизники можуть похвалитися лише двома завойованими «вухастими» — Шевченко у 2003-му та Тимощук у 2013-му. Враховуючи періодичність у десять років, час представника України у найпрестижнішому клубному турнірі Європи настане в наступному сезоні — хоча це лише припущення…

Раніше лише Шевченку та Тимощуку з українців вдавалося виграти Кубок чемпіонів. Лунін може стати третім...

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі можливі суперники «Динамо» на шляху до Ліги чемпіонів.

Фото УЄФА

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