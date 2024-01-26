Підлегла Порошенка шокувала Давос, де просили про фіндопомогу Україні, нарядами та «Брабусом» за 2 млн, — експерт
Підлегла Петра Порошенка, співробітниця телеканалу «Прямий» Даша Щаслива приїхала на форум у Давос, де обговорювали грошову допомогу Україні, у наддорогому одязі. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.
«Нещодавно завершився форум у Давосі, де зокрема обговорювалася грошова допомога Україні. Серед прохачів допомоги, судячи з фото, була і Даша Счастлівая — підлегла Петра Олексійовича. І вона шокувала Давос. Але не своїми виступами, а нарядом за 2 млн та «Брабусом», — пише Гладких.
Експерт зазначає, що надзвичайно дорогий одяг Даші Щасливої виглядав недоречно у форматі Давосу.
«Повний „фарш“ — Давос, черевички Loro Piana, шарфик Луї Віттон, фото з „Брабусом“, сумочка Ерме за 30 штук євро і пік муветона — соболина шуба за пятнашку. З таким луком на пару мільйонів гривень тьмяніє навіть її фото з Kulm Hotel, ніч в якому коштує 2000 євро. Ну що можу сказати? Якщо почет Пʼятого Президента чимось і вразив європейців у Давосі, то хіба що своїм кітчем. Можуть собі дозволити», — пише Гладких.
За словами Гладких, такий коштовний одяг підлеглої Порошенка, яка свого часу також працювала на Медведчука, резонував із проханнями про грошову допомогу Україні.
«Третій рік війни. Україна просить у світу підтримки. Люди Порошенка усім своїм виглядом показують західним партнерам, наскільки їм „болить“ за Україну. Правда, якби не Луї Віттон та Лоро Піано, їхні страждання виглядали б переконливіше», — резюмує Гладких.
Як повідомлялося, Петро Порошенко закінчив 2023 рік в трійці найбагатших олігархів зі статками майже в 1 млрд. Так, згідно з даними НАЗК, лише за 20 днів 2024 року він збагатився на 60 млн. Нещодавно лідер партії «Європейська Солідарність» потрапив у скандал із отриманням від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень напередодні зустрічі з його проросійським очільником Віктором Орбаном. За підсумками 2023 року Петро Порошенко був названий українцями найшкідливішим політиком року.601