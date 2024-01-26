37.73 / 38.30 41.06 / 41.84
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Вкид та провокація»: нардеп пояснив, чому інформація про готовність путіна до переговорів є фейком

17:46 26 січня 2024
Єгор Чернєв

Народний депутат України Єгор Чернєв прокоментував інформацію про те, що російський диктатор володимир путін, що веде війну проти України, нібито готовий до переговорів.

«Сигнали про готовність до переговорів, які нібито посилає путін, і про які говорить Bloomberg, швидше за все — вкид і провокація кремля.

Мета — прозондувати настрої на Заході та в Україні, подивитися, наскільки всі ми втомилися та розм'якли, і який ще в нас залишився психологічний ресурс спротиву. А далі — коригувати свою військову та економічну стратегію.

Умови, про які пише Bloomberg, є навряд прийнятними для кремля.

РЕКЛАМА

Нібито путін готовий погодитися на вступ України до НАТО, але вимагає визнання контролю росії над окупованими територіями. Повірити у це вкрай важко.

По-перше, вступ України до НАТО стане стратегічною поразкою росії, і кілька районів кількох областей цю поразку компенсувати аж ніяк не зможуть.

РЕКЛАМА

Більше того, визнання контролю росії над окупованими територіями не є визнанням російського суверенітету над ними. Це просто констатація очевидного, але тимчасового факту, тож навіть тут путін нічого не отримав би.

Не йдеться ні про зняття санкцій з росії, ні про гарантії безпеки для неї, не про вимоги щодо демілітаризації України, ні про багато іншого — раніше для них важливого.

РЕКЛАМА

Одним словом — фейк і вкид", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

22

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

валюта

Багатство вже на порозі: кому зі знаків зодіаку найближчим часом пощастить з грошима

автомобілі

Краще не стукайте по колесах: як провчити водія, що підпер вашу машину

Космонавт

На Близнюків чекає сюрприз, Козерогам варто зосередитися на кар'єрі: що радять зірки на вихідні, 27−28 січня, знакам зодіаку

Унітаз, очищення

Копійчані засоби: як швидко та ефективно зробити унітаз ідеально чистим

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту