«Вкид та провокація»: нардеп пояснив, чому інформація про готовність путіна до переговорів є фейком

Народний депутат України Єгор Чернєв прокоментував інформацію про те, що російський диктатор володимир путін, що веде війну проти України, нібито готовий до переговорів.

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«Сигнали про готовність до переговорів, які нібито посилає путін, і про які говорить Bloomberg, швидше за все — вкид і провокація кремля.

Мета — прозондувати настрої на Заході та в Україні, подивитися, наскільки всі ми втомилися та розм'якли, і який ще в нас залишився психологічний ресурс спротиву. А далі — коригувати свою військову та економічну стратегію.

Умови, про які пише Bloomberg, є навряд прийнятними для кремля.

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Нібито путін готовий погодитися на вступ України до НАТО, але вимагає визнання контролю росії над окупованими територіями. Повірити у це вкрай важко.

По-перше, вступ України до НАТО стане стратегічною поразкою росії, і кілька районів кількох областей цю поразку компенсувати аж ніяк не зможуть.

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Більше того, визнання контролю росії над окупованими територіями не є визнанням російського суверенітету над ними. Це просто констатація очевидного, але тимчасового факту, тож навіть тут путін нічого не отримав би.

Не йдеться ні про зняття санкцій з росії, ні про гарантії безпеки для неї, не про вимоги щодо демілітаризації України, ні про багато іншого — раніше для них важливого.

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Одним словом — фейк і вкид", — написав він.

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