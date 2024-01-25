«Це кульмінаційний момент»: президент Чехії сказав, скільки ще триватиме війна в Україні

Україна наразі не перебуває в ситуації, коли вона може повністю вигнати росію зі своєї суверенної території, принаймні в осяжному майбутньому. Тому демократичні держави повинні намагатися допомогти Україні досягти найкращого можливого результату. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, який нещодавно зазначив, що у 2024 році ситуація може бути ще гіршою.

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«Ми маємо дивитися на це реалістично, а не в надмірно оптимістичних рожевих окулярах, як це часто бувало до цього часу. росія, безумовно, не є легким або слабким супротивником. Вона поводиться агресивно, неосвічено. Ми повинні постаратися, щоб Україна отримала найкращий результат і зберегла підтримку демократичного світу», — сказав він, цитує чеське видання České noviny.

Він назвав верхом зарозумілості заяву міністра закордонних справ росії лаврова, який, за словами глави Чехії, визнав, що росія може вести переговори з Україною за умови, що нинішнє українське керівництво зникне зі сцени.

«Країна, яка вдерлася до свого суверенного сусіда, окупувала частину його території на два роки, зруйнувала значну частину його інфраструктури, вбила десятки тисяч його людей, каже, що готова вести переговори, якщо Україна позбудеться свого керівництва, законно обраного на демократичних виборах. Це кульмінаційний момент».

Президент Чехії не вважає, що треба припинити підтримку України й це покладе край війні. Значніший успіх росії змусив би її відчути впевненість, що вона діяла правильно й що всього можна досягти силою. Тому, за словами Павела, важливо допомогти Україні досягти найкращого можливого результату.

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«А коли ситуація дійде до того, що жодна зі сторін не зможе досягти подальших результатів, тоді можна буде чинити тиск, щоб домогтися якихось переговорів. Але поки що жодна зі сторін не вважає себе в такій ситуації», — підсумував президент Чехії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, за словами міністерки оборони Чехії, росії на руку те, що про Україну забувають на публічній арені.

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