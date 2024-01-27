Для кого в лютому виросте ціна на електроенергію та що робити, щоб не «відрізали» світло

Через війну в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на частину комунальних послуг. На час дії воєнного стану та пів року після його скасування заборонено змінювати ціни на гарячу воду, опалення, газ.

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Ці правила не розповсюджуються на послуги холодного водопостачання та електрику. Проте в уряді запевняють, що вищезазначені тарифи ЖКГ залишаться без змін як мінімум до кінця опалювального сезону у квітні 2024, пише РБК-Україна.

Найбільший постачальник газу населенню НАК «Нафтогаз» пропонує фіксовану ціну — 7,96 грн/куб.м. При цьому в компанії кажуть, що в майбутньому ціна все ж може зрости.

Тарифи на холодну воду в НКРЕКП планували підвищити в середньому на 30% ще минулого літа, але рішення скасували після втручання влади. Вартість послуг поки незмінна, але може відрізнятися в залежності від регіону. Тариф встановлюється для кожного водоканалу окремо.

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Ціна на світло для населення становить 2,64 грн/кВт-год, або 1,32 грн/кВт-год у нічні години для власників двозонних лічильників.

У лютому тариф на електроенергію зміниться, однак не для населення, а лише для малих непобутових споживачів (невеликі підприємства та бізнеси, електроустановки яких приєднані до відповідних мереж із договірною потужністю до 50 кВт) постачальника Yasno. Для цих категорій споживачів ціна міняється щомісяця.

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Ще одна важлива деталь: уряд скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг за борги, що діяв від початку повномасштабного вторгнення. Відтепер постачальникам послуг ЖКГ знов дозволяється:

нараховувати та стягувати пеню, штрафи за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

призупиняти/повністю зупиняти постачання послуг у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.

Таким чином, українцям знову можуть «відрізати» світло, газ та воду, якщо є заборгованість. Водночас заборона стягувати борги продовжить діяти для громадян, що проживають в зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і для тих, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни.

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Постачальники мають право припинити надання послуг, якщо домогосподарство не сплатило за спожиті обсяги у терміни, що визначені договором (зазвичай 10−30 днів після встановленої дати внесення оплати). Однак споживача повинні обов'язково попередити відповідним письмовим повідомленням.

В компанії Yasno попередили, що перші відключення боржників можуть початися вже наприкінці січня 2024. Керівник YASNO Сергій Коваленко зазначив, що відключати будуть не «всіх підряд», а за певними критеріями — сума боргу, його давність тощо. Він також пояснив, що робити, щоб світло не відключили.

«Уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде, а для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії, які зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою», — зазначив Коваленко.

Ще одне важливе нововведення: з 1 лютого 2024 року «Укрпошта» почне доставляти ліки на деокуповані та прифронтові території України.

В Мінреінтеграції повідомили, що АТ «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Ця ініціатива дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року. Громадяни зможуть залишити запит на необхідні лікарські засоби через «гарячу лінію».

Нагадаємо, що раніше експерт пояснив появу підвищених цифр у платіжках за опалення деяких категорій споживачів.

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