Мораторій скасовано: в Україні знову дозволили відключати світло, газ та воду за борги

Кабінет міністрів скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який запроваджували у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії.

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Згідно з Постановою Кабміну № 1405 від 29 грудня, українців знову можна відключати від світла, газу та водопостачання, якщо є заборгованість.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Новий порядок уточнює, на кого поширюється заборона нарахування штрафів, пені, відключення, стягнення боргів та нарахування плати за житлово-комунальні послуги:

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на тих, хто проживає на територіях, де ведуться бойові дії (територіях можливих та активних бойових дій);

на тих, хто проживає на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією (відповідно до переліку Мінреінтеграції), — до дати припинення бойових дій або окупації;

на тих, чия нерухомість була пошкоджена внаслідок воєнних дій (за умови інформування відповідних постачальників комунальних послуг).

Зазначимо, у переліку Мінреінтеграції вказано три райони Дніпропетровської області, три райони Донецької, два райони Запорізької, два райони Миколаївської, чотири райони Сумської, шість районів Харківської областей тощо. З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

Таким чином, ті українці, які не проживають на перерахованих вище територіях, зобов'язані погасити борги по комуналці. Інакше їм загрожують заходи аж до відключення світла, газо- чи водопостачання.

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Як заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, основна причина — зростання заборгованості. І якщо, за його словами, субсидіанти та пенсіонери залишаються найбільш дисциплінованими платниками (через загрозу «злетіти» з субсидії та вироблену роками звичку), то досить забезпечені українці почали зловживати мораторієм і накопичувати борги, наприклад, за електроенергію.

«Ми бачимо, що деякі категорії, які можуть платити, не платили, розуміючи, що за це взагалі нічого не буде. Тому уряд ухвалив таке рішення. Ситуація, коли субсидіанти та пенсіонери платять, а багато заможних людей не платять за ЖКГ, неправильна та несправедлива», — зазначив він в ефірі телемарафону.

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Чому Кабмін наважився на це саме зараз? На думку виконавчого директора Асоціації енергоефективних міст України Святослава Павлюка, борги досягли такого рівня, коли їх неможливо ігнорувати та з цим треба щось робити.

«До того ж значну частину, особливо в електроенергетиці та тепловій енергетиці, ми закривали за рахунок допомоги, яку нам надавали партнери. Очевидно, в 2024 році ця допомога буде значно меншою і нам потрібно буде перебивати внутрішнім ресурсом. Швидше за все, йдеться про те, що уряд намагається зупинити збільшення заборгованості на ринку», — розповів він у коментарі РБК-Україна.

Зазначається, що такого поняття як мінімальна заборгованість, за яку можуть відключити від електропостачання, немає. Тому відключення можливе за будь-яку прострочену суму.

Також законодавство не встановлює мінімального періоду. Досить не сплатити рахунок до 20 числа включно, як у постачальника з'явиться право розпочати процедуру відключення. Хоча, як показує практика, у більшості випадків у споживача є один-два місяці, щоб вжити заходів та уникнути неприємних наслідків.

Відключення за борги може відбуватися за такою процедурою: постачальник не пізніше 10 робочих днів до дати відключення має направити письмове повідомлення із сумою заборгованості, обґрунтуванням, числом та часом припинення подачі світла, ПІБ та підписом відповідальної особи.

При цьому датою отримання вважається дата особистого вручення (підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції), третій день з дати отримання поштовим відділенням (якщо надіслали рекомендованим листом). Інший спосіб сповіщення може бути передбачений договором із постачальником або оператором системи розподілу.

Якщо абонент погасить борги та повідомить постачальника, то постачання електроенергії не припиняється.

Газ

Відповідно до правил, якщо побутовий споживач не сплатив за спожитий газ протягом 10 днів після терміну, визначеного договором поставки, постачальник має право застосувати заходи щодо відключення, надіславши письмове повідомлення. У ньому мають бути зазначені підстави та дата припинення газопостачання. Вона не може бути раніше ніж через 3 дні після дати отримання повідомлення.

Вода

У разі несвоєчасних платежів за централізоване водопостачання споживач сплачує пеню у розмірі, встановленому в договорі, але не більше 0,01% суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, який слідує за останнім днем граничного строку внесення плати.

Порядок відключення прописано у законі «Про житлово-комунальні послуги». Відповідно до ст. 26 виконавець має право припинити подачу води, якщо абонент не погасив борги протягом 30 днів із дня отримання попередження, яке скеровується не раніше наступного робочого дня після закінчення крайнього терміну оплати, визначеного у договорі.

Підключення відбувається протягом 1 дня з дати повного погашення боргів або з дати укладання договору реструктуризації. Витрати підлягають відшкодуванню з допомогою споживача. При цьому дії щодо обмеження (припинення) послуг не мають призводити до порушення прав та інтересів інших абонентів (у багатоквартирному будинку).

Як відомо, торік планувалося підвищення тарифу на холодну воду на 30%. Однак після критики з боку влади рішення НКРЕКП скасували. Таким чином, вартість залишається на рівні, що був до 24 лютого 2022 року. Кінцевий тариф для кожного регіону встановлює конкретний водоканал.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, як у 2024 році зросте вартість електроенергії та обслуговування багатоквартирних будинків.



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