Чому сума у платіжці за опалення збільшилася майже вдвічі: пояснює експерт

Побутові споживачі, які отримали комунальні рахунки у січні 2024 року, звернули увагу на зміну цифр у графі «Централізоване опалення». У деяких із них сума до оплати перевищувала звичайну у 2 рази! Але ж тарифи не повинні змінюватися як мінімум до завершення опалювального сезону (тобто 15 квітня).

ВІДЕО ДНЯ

Причину пояснив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, у будинках без лічильників вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження, фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря. У цьому випадку вартість тепла багато залежить від температурних показників на вулиці.

«Якщо в середньому у двокімнатній квартирі площею 60 кв. м за температури 0 градусів люди платять десь 1400−1600 грн, то якщо брати прохолодну погоду −5…−10, то платіжка може досягати і до 2500 грн на місяць. Ми з вами платимо за гігакалорії: скільки ми з вами використовували, стільки ми і платимо», — наголосив аналітик.

Таким чином, що холодніше, то вище споживання і температура теплоносія, а відповідно і рахунки.

Читайте також: Оплата комуналки взимку: хто зможе платити менше РЕКЛАМА

Заради справедливості зазначимо, що опалення подорожчало тільки для власників квартир — власників будинків воно не торкнулося.

А ось після завершення опалювального сезону, за словами Попенка, в Україні можуть підвищити вартість електроенергії, після чого подорожчає і газ, тому на споживачів чекають «серйозні зміни».

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що відповідно до плану переходу до ринкових відносин у сфері споживання природного газу, в Україні запроваджується третя платіжка за газ — йдеться про оплату обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

РЕКЛАМА

266

Читайте нас у Facebook та Instagram