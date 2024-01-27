Як і українські астрологині, Анжела Перл вважає, що 27 січня обіцяє бути радісним та гармонійним днем.

Остання субота місяця принесе сприятливі вібрації, надихаючи песимістів і оптимістів на здійснення своїх планів. Для багатьох цей день стане часом відродження минулих захоплень та здійснення мрії, впевнена знавець руху зірок.

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Але так як наближається обідній час, то перед читанням гороскопу варто добре підкріпитися — як це роблять два красені у схожих трусах.

І потім переходити до прогнозу відомої австралійки українського походження.

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Овен (21 березня — 19 квітня)



На вас можуть чекати успішні переговори та вдалі рішення. Проте Анжела Перл радить бути обережними та уникати ризикованих починань. Особливу увагу слід приділити фінансам.

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Телець (20 квітня — 20 травня)



Астролог попереджає про обережність після ухвалення нових ділових пропозицій. У разі сумнівів краще звернутися за роз'ясненнями до фахівця. А покупки цього дня обіцяють бути вдалими.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Анжела Перл радить виявити активність в особистому збагаченні. Рішення, прийняті цього дня, істотно вплинуть на їхнє майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)



Представникам знака рекомендується зайнятися справами, результат яких буде видно негайно. Переговори мають проводитися уважно за участю компромісів. Успішною стане як ділова, так і особиста подорож.

Лев (23 липня — 22 серпня)



Вам гарантовано позитивний день з цікавими пропозиціями. Анжела Перл радить уникати конфліктів та не брати на себе боргові зобов'язання.

Діва (23 серпня — 22 вересня)



Дівам варто активно займатися матеріальними питаннями, приймати рішення на ходу та слухати поради близьких. Спілкування з ними надасть позитивного настрою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)



Терези можуть очікувати вдалого здійснення задуманого. Важливо зміцнювати свої позиції та остерігатися фінансових ризиків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)



Скорпіонам необхідно уникати конфліктів із рідними, звертати увагу на тонкі моменти у розмовах та бути обережними з фінансами.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)



Згідно з гороскопом Анжели Перл, сьогодні представникам знаку Стрілець варто виявити особливу обережність у своїх ділових починаннях. День не сприятливий для важливих рішень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)



Для представників знаку Козеріг день обіцяє цікаві події, але їхній характер безпосередньо залежить від власної ініціативи. Гороскоп радить активно прагнути змін: сидіти склавши руки — значить плисти за течією.

Водолій (20 січня — 18 лютого)



Відповідно до рекомендацій Анжели Перл, Водоліям у цей день слід приділити увагу питанням житла, харчування та лікування. Сімейний бюджет варто направити насамперед на ці першочергові потреби.

Риби (19 лютого — 20 березня)



Для Риб настав період змін, особливо у сфері справ, які чекають свого завершення. Гороскоп попереджає про можливі фінансові труднощі, але водночас обіцяє вдалі поїздки та зустрічі з однодумцями.

Також сьогодні тим, хто хоче примножити багатство, можна виконати ритуал «смикни котика за лапки» — можливо, спрацює?

Або ж можна виконати рекомендації «київського мольфара».

В крайньому разі — порадіти за тих, кому скоро точно пощастить з грошима.

Фото instagram.com/angelapearlastrology/?hl=uk

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