Літні люди почали все частіше втрачати виплати: юристи пояснили, чому це відбувається, та чи можна відновити пенсію

Очікується, що березнева індексація має покращити матеріальний стан людей похилого віку. Разом з тим, українські пенсіонери все частіше почали втрачати право на виплати від держави.

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Найчастіше без виплат залишаються ті люди, які через війну виїхали за кордон, Але є й інші причини.



Юристи благодійної організації «Право на захист» назвали випадки, коли можуть зупинити виплату пенсій.

Відповідно до чинного законодавства виплати зупиняють, якщо:

- пенсію призначили на підставі документів, які містять неправильні відомості;

- при переїзді пенсіонера на постійне місце за кордон;

- якщо пенсіонер помер;

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- особа не з’являлася протягом пів року на пошту, щоб забрати гроші;

- пенсіонер, який отримує виплати за вислугу років, влаштувався на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

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Щодо пенсії через втрату годувальника, то її можуть припинити виплачувати, якщо діти, які отримують виплати після втрати годувальника, закінчили навчання. Також таке можливе, якщо пенсіонера було визнано особою з інвалідністю.

Відновити виплату можна відновити, нагадали юристи. Так, термін поновлення пенсійних виплат після того, як будуть з’ясовані всі обставини, становить 10 днів.

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Якщо ж пенсіонер не знає причини припинення виплат, потрібно підготувати письмовий запит до Пенсійного фонду.

Юристи зазначають, що це потрібно для того, щоб надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема, в судовому порядку.

Заява надається до ПФУ лише особисто.

Але щодо пенсіонерів, які виїхали за кордон, то вони можуть вирішити проблему дистанційно. Заяву можна подати й онлайн через вебпортал ПФУ, в особистому кабінеті.

До заяви про відновлення пенсії необхідно додати:

- копію паспорта;

- копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, про реєстрацію місця тимчасового проживання або перебування особи за кордоном (з перекладом);

- оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом).

При цьому всі копії мають бути засвідчені дипломатичним представництвом, консульською установою України чи нотаріально.

Раніше ми повідомляли, на які виплати можуть претендувати громадяни України, які отримали інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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