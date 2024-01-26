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Індексацію пенсій проведуть, але від санаторіїв доведеться відмовитися: Жолнович розповіла, як заощаджуватимуть на соцвиплатах

12:42 26 січня 2024
Гривні

У Мінсоцполітики повідомили, що у держбюджеті є достатньо коштів для проведення індексації пенсій у березні, втім, якщо грошей не вистачатиме, уряд буде змушений скорочувати деякі програми соцпідтримки.

Як пише «Інформатор», про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Зокрема, скорочення можуть торкнутися програм санаторно-курортного відновлення.

«Тому що є реабілітація, яку ми розвиваємо — це більше відпочинковий формат, ще якісь такі додаткові програми, які не є життєво необхідними для наших громадян», — сказала Оксана Жолнович та додала, що у разі збільшення кількості отримувачів допомоги до такого ступеню, що закрити базові соціальні потреби не вдасться, систему видатків переглянуть на користь тих, для кого це — основне джерело виживання.

«Для кого це якась додаткова виплата, наприклад, рішення судів про підвищення пенсій для окремих категорій людей — очевидно, ці будуть видатки залишатися у черзі, а для тих видатків, які є першочерговими для виживання, це будуть пріоритетні видатки»,— зазначила міністерка.

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Нагадаємо, що Оксана Жолнович повідомляла, що дані для розрахунку розміру індексації пенсій стануть відомі у середині лютого.

Фото Pixabay

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Індексацію пенсій проведуть, але від санаторіїв доведеться відмовитися: Жолнович розповіла, як заощаджуватимуть на соцвиплатах

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