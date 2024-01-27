Біологічний годинник голосно цокає: Бред Пітт та його кохана Інес планують спільну дитину

До початку розладів з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт, який у грудні 2023 відсвяткував своє 60-річчя, часто говорив, що сім'я для нього дуже важлива.

ВІДЕО ДНЯ

Але мрії про щасливе батьківство розвалилися після інциденту у літаку: зірка звинуватила його в насильстві на очах спадкоємців, розповів інсайдер виданню In Touch.



«З того часу діти були тільки з нею, і це сильно вплинуло на стосунки Бреда з дітьми, що для нього було потрясінням», — цитує ресурс слова інсайдера.

Втім, нинішня кохана актора Інес де Рамон готова здійснити його мрію.

РЕКЛАМА

Подейкують, що пара серйозно замислюється про весілля та народження дитини. За словами джерела, для оточення це може звучати шокуючим, проте близькі закоханих навіть не здивуються, якщо Інес вже вагітна. Їй, підкреслив інсайдер, 31 рік — вона зараз у тому віці, коли біологічний годинник голосно цокає. Пару ні краплі не бентежить те, що акторові стукнуло 60 — та й взагалі, у такій різниці немає нічого специфічного. Джерело каже, що в Голлівуді є безліч прикладів, коли зрілі знаменитості заводять дитину з жінками набагато молодшими за них. Ну, а Бред, більш того, добре виглядає на свій вік.

РЕКЛАМА

«Стосунки Бреда та Інес стали по-справжньому серйозними: вона переїхала до нього, і вони обговорювали можливість народження дитини. Деяких це може шокувати, але їхні близькі не здивуються, якщо вона вже вагітна», — сказав інсайдер.

Шанувальники вважають, що рішучим актор став зокрема після скандалу з дітьми від Анджеліни Джолі. Від прізвища актора, нагадаємо, публічно відмовилася його донька Захара, а пізніше у мережі спалахнули фрагменти давнього посту Пакса, в якому він обізвав батька «засранцем світового масштабу». Виявилося, що з братом та сестрою солідарний і старший — Меддокс. А ось рідні діти поки що зв'язок з батьком підтримують.

РЕКЛАМА

Зараз закохані Бред Пітт та Інес де Рамон живуть на дві країни: у Франції та США. Втім, пара вже давно не ховається від папараці, разом буває на публічних заходах. Нещодавно Бред влаштував вечірку на честь свого 60-річчя, і Інес, звичайно, була серед гостей. При цьому з весіллям пара вирішила не поспішати. Як кажуть інсайдери, вони хочуть зберегти стосунки «веселими і захоплюючими» якомога довше.

250

Читайте нас у Facebook та Instagram