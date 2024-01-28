В Лас-Вегасі знайдена мертвою 45-річна модель Playboy

Масуїмі Макс зробила собі ім'я як модель, а також протягом своєї кар'єри знімалася для еротичного журналу «Playboy», який дав старт багатьом зіркам кіно та шоубізнесу. Часто одягнена у шкіру та латекс, Макс була постійним гостем в особняку Playboy наприкінці 2000-х та на початку 2010-х років. Модель представляла такі бренди, як Harley Davidson і Pinup Girl Clothing, а також володіла власним косметичним брендом I Am Sin.

ВІДЕО ДНЯ

Як актриса вона знялася в ряді відомих постановок, в тому числі у фільмі «XXX 2 — Наступний рівень» разом з голлівудськими зірками. В останні роки Масуїмі з'являлася в шоу в ролі жінки-вогнянки або жінки-змії та продовжувала працювати моделлю.

Як повідомляє американський портал про знаменитостей «TMZ», поліція знайшла Масуїмі Макс мертвою в її будинку в Лас-Вегасі о 8.30 ранку. Їй було 45 років. Подробиці про причину смерті поки що невідомі. На цей момент не передбачається, що модель хтось вбив, але розслідування ще не завершене.

Численні шанувальники прийшли на сторінку Масуїмі Макс в Instagram, де за нею стежать 307 тисяч людей, щоб попрощатися і висловити своє горе.

РЕКЛАМА

«Я просто не можу і не хочу в це вірити. Спочивай з миром, чудова людино», — написав один користувач.

«Моє серце розривається на стільки шматочків. Я не можу повірити, що тебе більше немає. Я дуже сумую за тобою», — прокоментував інший.

РЕКЛАМА

«Ти була прекрасна душею. Яка жахлива втрата. Ти пішла занадто рано. Я посилаю твоїм близьким багато любові й сили в цей важкий час», — йдеться в іншому коментарі.

Масуїмі Макс до кінця життя була досить активною на своїх сторінках у соціальних мережах, регулярно розповідаючи про свою роботу та особисте життя.

РЕКЛАМА

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли про смерть в басейні 46-річної актриси під час підготовки різдвяного шоу.

А знаменитого південнокорейського актора Лі Сон Гюна, який здобув міжнародну популярність завдяки своїй головній ролі в оскароносному фільмі «Паразити», знайшли мертвим у машині на парковці у Сеулі.

594

Читайте нас у Facebook та Instagram