Секс-символ 80-х: Кім Бейсінгер відсвяткувала 70-річчя

Кім Бейсінгер, яка ризикнула погодитися на зйомки у рімейку легендарного фільму «Дев'ять з половиною тижнів», секс-символ і одна з культових актрис Голлівуду 1980-х років, відсвяткувала своє 70-річчя. Відома своїми різноманітними ролями та непересічним талантом, Бейсінгер була лауреатом «Золотого глобуса» та «Оскара» протягом своєї блискучої кар’єри.

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Народилася майбутня зірка в штаті Джорджія, США. Вона виросла з двома молодшими сестрами та двома старшими братами і є вегетаріанкою. Кар'єру Бейсінгер почала як фотомодель, і в 17 років виграла титул «Міс Джорджія». Пізніше вона підписала контракт з модельним агентством Ford, з'являючись у рекламних роликах і на обкладинках журналів. Однак у 1976 році Кім завершила модельну кар'єру, щоб переїхати до Лос-Анджелеса і зайнятися акторською майстерністю.

Першу головну роль Бейсінгер зіграла у фільмі «Жорстка країна». Її акторська кар'єра злетіла після фотосесії для журналу Playboy. У 1983 році вона з'явилася у фільмі про Джеймса Бонда «Ніколи не кажи ніколи». Популярність Бейсінгер продовжувала зростати з ролями в таких комедіях, як «Побачення наосліп» і «Чоловік, який любив жінок».

Широке визнання отримала гра Бейсінгер в еротичному фільмі «9 з половиною тижнів». У 1989 році вона зіграла роль Вікі Вейл у фільмі Тіма Бертона «Бетмен». Під час зйомок фільму «Одружений» познайомилася з актором Алеком Болдвіном, за якого вийшла заміж у 1993 році. У 1995 році у пари народилася донька, перш ніж вони розлучилися.

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У 1997 році Бейсінгер зіграла у фільмі «Лос-Анджелес, конфіденційно», за що отримала «Золотий глобус» і «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Пізніше вона зіграла важливу роль у фільмі 2002 року «8 миля». Серед інших помітних фільмів Бейсінгер — «Чарлі Сент-Клауд», «Я тут» і «Славні хлопці».

Внесок Бейсінгер в кіноіндустрію був відзначений зіркою на Голлівудській алеї слави під номером 7021.

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Нагадаємо, що зірка Голлівуду Кейт Бекінсейл хвацько відсвяткувала своє 50-річчя.

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