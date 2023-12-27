Зірка оскароносних «Паразитів» знайдений мертвим, не виключено самогубство

Знаменитий південнокорейський актор Лі Сон Гюн, який здобув міжнародну популярність завдяки своїй головній ролі в оскароносному фільмі «Паразити», знайдений мертвим.

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Як пише dailymail.co.uk, 48-річного актора знайшли у машині на парковці у Сеулі вранці 27 грудня. Це сталося на тлі розслідування, пов'язаного із наркотиками.

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Його дружина, Чон Хе Чжин, актриса та колишня учасниця конкурсу «Міс Корея», зателефонувала до поліції після того, як виявила передсмертну записку. Слідство не виключає самогубства.

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Ситуація навколо актора загострилася після того, як про його допити в поліції стало відомо громадськості. Адвокат Лі Сон Гюна просив, щоб подальше спілкування актора з поліцією було приватним через підвищену до нього увагу. Сам зірка наполягав, що свідомо не приймав заборонені наркотики та пройшов токсикологічні тести. Він також вимагав перевірки на детекторі брехні господині бару, яка його звинувачувала.

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Зазначається, що актор перебував під слідством за звинуваченням у вживанні марихуани та порошку, який, за словами господині елітного бару, яка його обвинувачувала, був кетаміном. За її словами, наркотики було прийнято у неї вдома.

Нагадаємо, що влітку цього року у лікарні померла 48-річна популярна співачка Коко Лі. Її госпіталізували після спроби самогубства.

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Фото з Вікіпедії

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