46-річна актриса загинула у басейні під час підготовки різдвяного шоу

Нещодавно повідомлялося, що колишній чоловік Єви Лонгорії помер у 50 років — не витримало серце. А у басейні в місті Льорет-де-Мар трагічно загинула 46-річна каталонська акторка та активістка феміністичного руху та боротьби за права ЛГБТ-спільноти Іціар Кастро. Про це повідомляє L'Independent.

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Вона готувала шоу з синхронного плавання до Різдва на популярному курорті Коста-Брава. Під час технічних перевірок, зокрема, освітлення, жінці стало погано.

Незважаючи на негайне реагування двох підрозділів муніципальної поліції і двох пожежних команд, які проводили реанімаційні заходи, Кастро померла від серцевого нападу.

Акторка, відома своєю значною кількістю підписників (396 000) в Instagram, була відомою фігурою в Іспанії. Її раптова смерть шокувала її шанувальників і широку громадськість, які оплакують втрату талановитої актриси і відданого захисника соціальних прав.

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Іціар народилася 14 лютого 1977 року в Барселоні. Професійну кар'єру розпочала 2002 року. Відома насамперед за роллю Гойї Фернандес у фільмі «Візит», а також за участю в таких фільмах, як «Кампеонес» і «П'єлес», за які її було номіновано на премію Goya Awards як найкращу нову актрису.

Раніше «ФАКТИ» писали, що померла дочка Чарлі Чапліна, яка майже все своє життя прожила у Франції.

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