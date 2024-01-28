ЗСУ увійшли до п'ятірки найсильніших армій Європи
Армія України, яка бореться з російською агресією, увійшла до п’ятірки найсильніших армій Європи. Збройні сили України посіли четверте місце в рейтингу найпотужніших армій Європи, пише Global Firepower.
Перші місця зайняли Велика Британія, Італія та Франція. Згідно з рейтингом, ЗСУ мають кращі позиції, ніж деякі союзники України:
- Іспанія — 20;
- Польща — 21;
- Норвегія — 41;
- Чехія — 46.
Армія Білорусі зайняла 20 місце.
Зазначимо, що рейтинг включає лише армії європейських країн і тому до нього не включено армію країни-агресорки.
Як писали «ФАКТИ», командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа вважає, що Україна могла б швидше виграти війну, якби західні партнери дозволили використовувати далекобійну зброю, яку передавали Силам оборони, для ударів по військових цілях на території росії.139