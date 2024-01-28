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Україна

ЗСУ увійшли до п'ятірки найсильніших армій Європи

15:38 28 січня 2024
ЗСУ

Армія України, яка бореться з російською агресією, увійшла до п’ятірки найсильніших армій Європи. Збройні сили України посіли четверте місце в рейтингу найпотужніших армій Європи, пише Global Firepower.

Перші місця зайняли Велика Британія, Італія та Франція. Згідно з рейтингом, ЗСУ мають кращі позиції, ніж деякі союзники України:

- Іспанія — 20;
- Польща — 21;
- Норвегія — 41;
- Чехія — 46.

Армія Білорусі зайняла 20 місце.

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Зазначимо, що рейтинг включає лише армії європейських країн і тому до нього не включено армію країни-агресорки.

Як писали «ФАКТИ», командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа вважає, що Україна могла б швидше виграти війну, якби західні партнери дозволили використовувати далекобійну зброю, яку передавали Силам оборони, для ударів по військових цілях на території росії.

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