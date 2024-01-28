Могли б перемогти у війні швидше: командувач ВМС України розповів, за яких умов це можливо

Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа вважає, що Україна могла б швидше виграти війну, якби західні партнери дозволили використовувати далекобійну зброю, яку передавали Силам оборони, для ударів по військових цілях на території росії.

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Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, пише news.liga.net.

«Що швидше Збройні Сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об’єктів противника, то тим швидше ми переможемо. Як військовий скажу таке: ворог, знаючи бойові можливості ЗСУ, відповідно реагує на наші дії. Тому, звісно, якби у нас були безмежні спроможності, повірте, війна розгорнулася б зовсім інакше», — відзначив Неїжпапа.

На його переконання, при ударах вглиб території рф противник поводився інакше і на полі бою. «путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, він не почне бійку… Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його справді відчути біль, звичайно, він закінчить це все», — підсумував командувач ВМСУ.

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Нагадаємо, що нещодавно в Ленінградській області рф горів нафтовий термінал, який атакували українські БПЛА.

Фото з Вікіпедії

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