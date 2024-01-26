Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зокрема на Одещині та Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.

Втрати ворожої армії за добу збільшилися ще на 990 військових противника і перевищили 380 тисяч.

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Фото Генштабу

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У звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що українським підрозділам вдалося просунутися на півдні від Новомихайлівки, на північному сході від Завітного Бажання та на південному заході від Мирного.

А росіяни нещодавно просунулися на південний захід від Степового (на північний захід від Авдіївки) і вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому районі Авдіївки.

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Анатілики не виключають, что російські підрозділи, яким наразі так і не вдалося оточити Авдіївку, планують просуватися безпосередньо через місто. Їхні наступальні дії зосереджувалися на південному житловому районі міста. Втім, атаки з флангів не припиняються.

Тим часом в DeepState показують, що ЗСУ просунулися західніше Вербового.

Східніше Тернів тривають бої, лінія зіткнення уточнюється.

Раніше оглядач BILD Юліан Рьопке звертає увагу на нову тактики України, яка за межами фронту активізувала партизанські атаки та активно завдавє ударів по російській інфраструктурі. Зокрема, днями у рф стався вибух в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту у селищі Усть-Луга Ленінградської області.

Фото Генштабу ЗСУ

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