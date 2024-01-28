Опубліковано список найнебезпечніших міст 2023 року

Влада багатьох мегаполісів та відомих туристичних центрів намагається покращити в них не лише екологію, а й безпековий стан для мешканців і гостей. Як йдеться в офіційному документі Євросоюзу, люди почуваються в більшій безпеці в невеликих містах. Зокрема, 75% мешканців міст з населенням до 250 тисяч назвали місце свого проживання безпечним, а в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів безпечно почуваються лише 67%.

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А найнебезпечнішим містом визнано столицю Італії — Рим. На його вулицях безпечно перебувати лише вночі. Друге місце посіла грецька столиця Афіни (40%), третє — французьке портове місто Марсель (43%). Також у рейтингу Неаполь, Італія (44%), Льєж, Бельгія (44%), Стамбул, Туреччина (44%), Острава, Чехія (45%), Мішкольц, Угорщина (48%) та Софія, Болгарія (48%).

Раніше повідомлялось про нестандартні кроки, на які наважується влада деяких вимираючих європейських містечок — на торги виставляють будинки за ціною 1 євро.

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