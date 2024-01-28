«Приборкувач» Джоковича «вижив» після 0:2 та переміг росіянина у неймовірному фіналі Australian Open (відео)

У неділю, 28 січня, на кортах Мельбурна слідом за жіночим фіналом на Відкритому чемпіонаті Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тис. доларів відбувся вирішальний матч у чоловічому одиночному розряді.

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У боротьбі за трофей 22-річний володар Кубка Девіса-2023 у складі збірної Італії Яннік Сіннер (4-й у рейтингу АТР), який сенсаційно переміг у півфіналі 10-разового чемпіона Australian Open серба Новака Джоковича, у неймовірному 4-годинному фіналі здолав у п`яти сетах 27-річного росіянина Даніїла Медведєва (3-й) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 і став першим італійцем-тріуфатором в історії турніру.

Виграш першого у кар'єрі титулу «Великого шолома» приніс Сіннеру 2 млн 130 тисяч 975 доларів призових до вирахування податків. Медведєв поповнить свій банківський рахунок 1 млн 166 тис. 963 доларами.

На жаль, шанс стати чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді втратила українка Людмила Киченок, яка раніше перемогла в міксті на Вімблдоні. У дуеті з Оленою Остапенко з Латвії тенісистка з Дніпра програла у фіналі бельгійці Елізі Мертенс та Се Шувей із Китайського Тайбею — 1:6, 5:7.

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Додамо, що 38-річна Се Шувей встановила у Мельбурні унікальне досягнення. Кілька днів тому в парі з поляком Яном Зеліньські вона стала чемпіонкою Australian Open у міксті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Даяна Ястремська дісталася півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

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Фото WTA

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