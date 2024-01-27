Прихильниця лукашенка другий рік поспіль стала чемпіонкою Australian Open (відео)

В суботу. 27 січня, на центральному корті Rod Laver Arena у Мельбурні відбувся вирішальний поєдинок жіночого одинарного розряду відкритого чемпіонату Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів, на якому українка Даяна Ястремська сенсаційно дісталася півфіналу.

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У вирішальному протистоянні зійшлися минулорічна переможниця турніру, прихильниця лукашенка білоруска Аріна Соболенко (2-а в рейтингу WTA), яка свого часу потішила шанувальників фото з оголеними грудьми, та китаянка Чжен Ціньвень (15-та), котра вибила з турніру Ястремську. 25-річна тенісистка з білорусі, яка виступала без прапора та гімну, підтвердила статус фаворита і обіграла 21-річну суперницю у двох сетах — 6:3, 6:2.

При цьому білоруска стала четвертою спортсменкою у XXI столітті, яка виграла Australian Open, не віддавши суперницям жодної партії. Раніше це вдавалося лише росіянці Марії Шараповій на турнірі 2008 року, американці Серені Вільямс у 2017-му та австралійці Ешлі Барті у 2022-му.

Четверта у кар'єрі перемога на турнірах «Великого шолома» (Аріна також перемагала у парі на US Open-2019 та Australian Open-2021) принесла Соболенко 2 млн 130 тис. 975 доларів призових «брудними». Китаянка задовольнялася сумою 1 млн 166 тис. 963 долари.

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До речі, у жіночому парному розряді зіграє українська тенісистка. Чемпіонка Вімблдону в міксті Людмила Киченок у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії в неділю, 28 січня, битиметься за трофей з парою Елізе Мертенс (Бельгія) — Се Шувей (Китайський Тайбей).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перша ракетка України Еліна Світоліна не дограла матчу Відкритого чемпіонату Австралії через дикі болі в спині.

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Фото WTA

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