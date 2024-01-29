Більше не на фронті: актор Олександр Печериця звільнився з лав ЗСУ та назвав причину

Український актор театру та кіно, зірка серіалу «Кріпосна» Олександр Печериця, який з перших днів російського вторгнення захищає країну, звільнився з лав ЗСУ. Про це він розповів інтервʼю для YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці».

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Актор зізнається, що в перші дні почувався розгубленим, не знав, що робити, але прийняв рішення приєднатися до захисників і не шкодує про це.

«Найтяжчі для мене були дні — це прийняття ось цього рішення, коли я 24−25 лютого не знав, що мені робити. Тут вже починають заходити колони, а ти думаєш, що мені робити: закривати квартиру, десь ховатися, тікати, залишатися, боронитися… Тоді я пішов до хлопців, які охороняли естакаду на Броварському проспекті. Я в них запитав, що це за підрозділ, як до вас записатися, хочу вам допомагати. Вони мені сказали, куди їхати. Я поїхав, там було багато людей. Я тоді переконався, що я правильний зробив вибір», — розповів Печериця.

Він служив у складі 128-го батальйону лав територіальної оборони, з яким брав участь у бойових діях на Харківському напрямку. За словами Олександра, він звільнився за «сімейними обставинами». Подробиць розкривати не став.

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«Я звільнився за сімейними обставинами, бо в мене була така можливість… Ця війна забрала в мене частково професію, спокій, сім'ю. Я не бачу, як росте моя дитина. Я плачу дорогу ціну, і для мене це непідйомний кредит у майбутньому. Я завжди плачу, коли мені надсилають відео з сином. Це дуже боляче, коли є ця відстань», — розповів Печериця.

Наразі дружина та син артиста перебувають за кордоном. Актор не приховує, що на фронті насправді було дуже страшно. Щодня він відчував смертельну небезпеку.

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«Я не раз відчував страх під час обстрілів, коли близько лягали снаряди. Кожного разу була тривога та страх, що ми потрапимо в оточення. Це такий страх, який дуже глибоко в тобі сидить, з яким ти намагаєшся просто домовитися», — зізнався Олександр.

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Раніше актор розповідав, як навчився приборкувати свій страх та жити з ним.

Також «ФАКТИ» писали про те, що на фронті загинув 31-річний актор Володимир Федінчук.

Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

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