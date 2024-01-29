Підступна помста кремля: слідом за Максимом Галкіним скасовано концерти Наргіз в ОАЕ та Європі

Слідом за Максимом Галкіним, концерти якого скасували в ОАЕ та якого не пустили на Балі, кремлівська влада взялася за співачку Наргіз. Концерти артистки родом з Узбекистану та паспортом США Наргіз (Закірова), яка була депортована з рф за засудження вторгнення в Україну, скасували в Європі та ОАЕ.

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Наргіз переконана, що це відбулося через тиск на організаторів концертів російської влади, яка таким чином вирішила помститися за підтримку України. Як зазначає у своєму зверненні Наргіз, причини скасування концертів їй не повідомляють.

«Європейський тур мав початися в середині листопада та завершитися в перших числах грудня. Це були Німеччина, Латвія, Чехія, а також Дубай в ОАЕ… У медіапросторі було багато новин про те, що нібито на концерти Наргіз не купляються квитки, оскільки європейська публіка оголосила Наргіз бойкот. Насправді ж це брудна брехня», — зазначила співачка.

Вона додала, що її навіть не повідомили про відмови.

Раніше подібна історія сталася з гумористом Максимом Галкіним. Його не впустили в Індонезію.

«Причину було названо майже відразу і кілька разів повторено різними співробітниками прикордонної служби — лист від уряду РФ з проханням не впускати мене на Балі. Лист мені був показаний, але, звичайно ж, у копії мені чемно відмовили. Усі служби, як транспортні, так і прикордонні, висловлювали доброзичливий подив, чим я заслужив таку честь і таку персональну увагу від російської влади», — розповів Галкін.

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Нагадаємо, Наргіз викликала гнів кремля своєю позицією, а також тим, що у річницю вторгнення заспівала на автомагістралі «Ой у лузі червона калина».

Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

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