«Мурашки по шкірі»: популярна російська співачка Наргіз заспівала пісню-гімн незламності українців

Співачка Наргіз, яка колись начебто вивела з себе «поп-короля» філіпа кіркорова, відкрито підтримала українців відразу після вторгнення кремлівського фюрера в нашу країну.

Тоді співачка, не підбираючи слів, розкритикувала владу рф та pocіян, які її в усьому підтримують.

Це стало причиною того, що Наргіз в росії включили до акційних списків і заборонили відвідувати країну до 2072 року.

Наразі співачка живе у США, але не припиняє підтримувати український народ.

Так, в річницю нападу російських фашистів на Україну вона розмістила у себе в Instagram відео, на якому співає пісню «Ой у лузі червона калина», яка стала символом незламності та боротьби українців за свою свободу.

Співачка підписала відео лаконічно: «2.24.22. NEVER FORGET».

У коментарях до відео багато людей подякували Наргіз за підтримку.

«Розумні люди на боці України», «Мурашки по шкірі», «Дякую за сміливість та підтримку», «Правду важливо не забувати», — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, українська зірка гумористичного проекту «Дизель Шоу» Маруся Грицук перейшла на работу до «ТНТ International» у білорусі. Це міжнародна версія російського телеканалу, яка транслює майже ідентичну продукцію. Грицук веде популярне ранкове шоу «Підйом». Про це вона розповіла після року мовчання у соцмережах.

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