«Західні держави не повинні дозволяти собі відволікатися»: Україні бракує боєприпасів

Експерти порівнюють бойові дії в Україні з окопною війною часів Першої світової війни — з тією різницею, що обидві сторони використовують безпілотники й ракети. Солдати, що сидять в окопах, страждають від холоду. Ворожий вогонь — не єдина проблема.

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«Ворога підтримує артилерія в його штурмових атаках, — сказав український солдат в інтерв'ю телеканалу n-tv. — Тактика росіян: у них багато снарядів, тому вони ведуть вогонь і намагаються штурмувати невеликими групами».

путін не зважає на втрати. Лідер кремля бачить для себе середньострокову перевагу у війні на виснаження, оскільки росія має більше солдатів, техніки й боєприпасів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни робити більше для України.

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«Внески, які європейські держави запланували на 2024 рік, поки що недостатньо великі», — сказав він в інтерв'ю щотижневій газеті Die Zeit.

Однак Німеччина також гальмує, наприклад, можливе постачання крилатої ракети «Таурус».

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«Ми поводимося так, ніби це змінює правила гри. Танки також були важливими, але вони не змінювали правила гри, — заявив міністр оборони Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild. — Німеччина є другою найбільшою країною, яка надає підтримку, і всі завжди говорять про один інструмент, якого ми не надаємо. Це не відповідає дійсності».

У той час як українські солдати повідомляють, що тепер їм доводиться використовувати димові шашки замість вибухових боєприпасів, Захід вдається до подальших дебатів щодо постачання.

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«Як би смішно це не звучало, але схоже, що Північна Корея є ефективнішим партнером для росії, ніж друзі Україні, які намагаються постачати нам артилерійські боєприпаси, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Welt. — Західні держави не повинні дозволяти собі відволікатися на занадто багато міркувань від мети перемоги України у війні. Тому що тоді Україна стане першою жертвою. Але наступними будуть Німеччина та інші європейські країни. І між ними буде не так багато часу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Німеччині розкритикували нерішучість Шольца щодо постачання зброї України.

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