Майже щодня в Україні через російські ракетні атаки лунають повітряні тривоги. Нещодавно російська армія, за даними американської розвідки, випустила по сусідній країні балістичні ракети, отримані з Північної Кореї. Деякі політики вважають, що виною цьому також є небажання німецького уряду постачати Україні німецькі крилаті ракети «Таурус».

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«росія вважає, що слабкість Заходу посилює її», — сказав експерт з питань зовнішньої політики ХДС Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю дюссельдорфській газеті Rheinische Post.

Щобільше, за словами колишнього полковника Бундесверу, відсутність підтримки України з боку німецького уряду — це не лише ненадання допомоги, що призводить до збільшення кількості жертв серед українців, але й де-факто підтримка росії. Слабкість розглядається москвою як запрошення до знищення, пише https://www.t-online.de/.

За словами Кізеветтера, поставка крилатої ракети «Таурус» прострочена з травня минулого року. Її відсутність фактично посилила російські сили вторгнення. Це дозволило б зміцнити лінії оборони та розширити шляхи постачання. Поставка могла б «зруйнувати Керченський міст, який так важливий для системи влади путіна, і таким чином запобігти постачанню російських військ через Крим, знищити Чорноморський флот і змусити російські війська капітулювати, звільнивши таким чином Крим».

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Експерт з питань оборони ВДП Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн в інтерв'ю газеті висловила схожі настрої: «Ми не повинні боятися власної мужності. Це те, на що сподівається путін. Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин для „Леопарда-2“, але перш за все — крилатої ракети „Таурус“. Німеччина повинна нарешті поставити її, щоб перервати російські лінії постачання. Україна потребує підтримки Європи. Європа, своєю чергою, потребує України, якщо вона хоче запобігти продовженню імперіалістичної кампанії путіна, яка в певний момент може досягти Німеччини».

«Таурус» має радіус дії понад 500 кілометрів і міг би полегшити українській армії атакувати склади зброї та лінії постачання на російській території. Однак у жовтні канцлер Німеччини Олаф Шольц спочатку скасував можливу постачу крилатих ракет «Таурус», за що отримав нищівну критику. Однак, за словами речника уряду Штеффена Гебештрайта, з того часу ця позиція не змінилася.

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Днями голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вчергове закликала негайно поставити Україні крилаті ракети «Таурус».

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