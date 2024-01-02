38.25 / 39.03 41.98 / 42.96
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Вагання гірке», — німецький політик після масштабної атаки закликала поставити Україні крилаті ракети Taurus

15:02 3 січня 2024
крилаті ракети Taurus

На тлі посилення російських повітряних атак у Німеччині все частіше лунають заклики до постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus. Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Борис Пісторіус сказав, що питання про постачання Україні ракет Taurus буде вирішено протягом одного-двох тижнів.

«Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і Taurus повинні бути доставлені негайно, щоб остаточно ускладнити для росії поповнення запасів, — заявила Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (СвДП), голова комітету з питань оборони в Бундестазі, новинному порталу t-online. — Обіцянка підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, стане порожньою фразою, якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами і в набагато більшому обсязі».

Європейська коаліція з постачання винищувачів F-16 також повинна «набагато швидше набрати обертів, якщо ми хочемо протистояти перевазі росії в повітрі», заявила політик.

На її думку, президент росії володимир путін розраховує на те, що «ми злякаємося власної хоробрості».

РЕКЛАМА

«І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке», — додала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Повітряних Силах спрогнозували дату наступного масованого ракетного удару по Україні.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Киян попереджають про ожеледицю

Ракам — достаток, Рибам — зміни у житті: що прогнозують зорі, Анжела Перл і погода в третій день року

Шматок торта

«Карамельна дівчинка» — неймовірно ароматний, смачний, і ніжний тортик: саме те, що треба на свята

Даяна Ястремська

Смертоносний «шахед» новорічної ночі «привітав» в Одесі рідних Даяни Ястремської

Девід та Вікторія Бекхем

Жарти на рівні «робітничого класу»: Девід Бекхем не дуже вдало пожартував над дружиною Вікторією

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту