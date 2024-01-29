Клаудія Шиффер вперше показала свого сина
Топмодель Клаудія Шиффер, яка нещодавно взяла участь у показі Versace, і режисер Метью Вон одружені вже понад 20 років, вони побралися у 2002 році. За час шлюбу у них народилося троє дітей: Каспар, Клементина й Козіма. Останнім часом донька Клементина перебувала в центрі уваги громадськості, а тепер і її брат — 20-річний Каспар — з'явився на урочистому заході, він прийшов на прем'єру фільму «Аргайл» режисера Метью Вона.
Клаудія Шиффер поділилася фотографіями сімейного виходу на червону доріжку, на одній з яких також зображений її син Каспар. 53-річна жінка позує у візерунчастій сукні, що облягає фігуру, з мереживними деталями. Каспара можна побачити в дуже простому, але стильному костюмі, пише t-online.de
19-річна донька Клаудії Шиффер також поділилася враженнями від вечора. У своїй історії в інстаграмі вона опублікувала кілька фотографій, на яких зображена разом зі своїм братом. Вони впевнено позують перед камерою.
«Братик», — написала вона.
Клаудія Шиффер та її діти отримали багато компліментів за сімейні фотографії. Однак одна деталь стурбувала деяких користувачів. На червоній доріжці Клаудія Шиффер час від часу позувала з рюкзаком, в якому сидів кіт. Численні користувачі відреагували на це різкою критикою.
«Тварини — не аксесуар! Бідний кіт. Вам має бути соромно», «Це жорстоке поводження з тваринами», — писали коментатори.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що 53-річна Клаудія Шиффер вразила шанувальників світлинами у бікіні.
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