«Жахлива та зломлена»: австралійська модель склала список зі 117 причин, чому не хоче бути матір’ю

Актриса й модель Еллі Гонсалвес нещодавно опублікувала в Instagram свої міркування про бездітність після того, як обговорила цю тему з подругою. 32-річна акторка, яка перебуває у стосунках вже 15 років, стверджує, що почала складати список зі 117 причин після того, як її постійно запитували, чому вона не хоче дітей.

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«Мені завжди здавалося, що коротка причина ніколи не була достатньо хорошою або зрозумілою, тому це більш докладно для тих, хто запитує», — пояснила вона.

Її довгий список містить безліч різних пунктів, від «вони — ВАША відповідальність до самої смерті» до «жахливих двійнят», «післяпологового випадіння волосся» і жахливого факту, що «вони можуть какати всередині вас».

Багато з 1,2 мільйона підписників похвалили Еллі за її дуже чесний особистий погляд, а деякі назвали її сміливою.

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Однак разом з хорошим прийшло й погане. Еллі каже, що отримала сотні повідомлень від людей, які називали її жахливою та зломленою людиною за те, що вона не хоче мати дітей.

У коментарях люди також поспішили назвати її егоцентричною, кажучи, що вона пошкодує про це, коли стане старою та самотньою. Австралійка відповіла на такі коментарі, написавши у своїй історії в Instagram: «Мати дітей, щоб не бути старою та самотньою, — це неймовірно егоїстична причина, і, по-друге, розмноження не є остаточним страховим полісом проти самотності…»

Вона пояснила, що деякі пункти її списку, чому вона не хоче дітей, є сатиричними, але багато з них є серйозними та фактичними, і саме вони вплинули на її рішення, особливо на рівень відповідальності, який тягне за собою життя.

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І хоча сама Еллі не хоче дітей, вона зізнається, що завжди рада за тих, хто мріє створити сім'ю.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нещодавно топмодель Бехаті Прінслу вперше розповіла про те, як народила третю дитину, й назвала стать малюка.

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