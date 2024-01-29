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Вимагав з бійців гроші за відгули: на Одещині судитимуть посадовця військової частини

17:20 29 січня 2024
Ілюстративне фото ДБР

Співробітникам Державного бюро розслідувань (ДБР) досить часто доводиться реагувати на протиправні дії офіцерів ТЦК. Однак нині вони завершили досудове розслідування стосовно командира взводу однієї з військових частин на Одещині.

Цей офіцер вимагав з бійців плату за можливість взяти відгул.

Згідно з повідомленням прес-служби Бюро, за день відгулу посадовець брав зі своїх військових по 4 тис. гривень, а у разі відмови давати гроші — погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Наразі працівники ДБР задокументували вже 10 фактів одержання посадовцем хабарів.

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Крім того, під час слідства були встановлені факти застосування сили та побиття бійців.

Тож військовий обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Обвинувальний вирок скеровано до суду.

Нагадаємо також про розслідування ДБР у справі співробітників Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних фізично.

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