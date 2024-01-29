«Свині безмозкі. Тварюки погані»: російську фігуристку Валієву відсторонили на 4 роки та позбавили золотої олімпійської медалі

У понеділок, 29 січня, Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні оприлюднив рішення у справі 17-річної російської фігуристки Каміли Валієвої і дискваліфікував спортсменку на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

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При цьому росіянка буде позбавлена всіх нагород, завойованих після 25 грудня 2021 року, включаючи золоту медаль Олімпійських ігор (крім цього, у спортсменки відберуть нагороди найвищої проби чемпіонату країни та чемпіонату Європи).

Зрозуміло, із країни-агресора на адресу CAS вже лунають прокляття.

«Чотири роки дискваліфікації… Не по-людськи! Бо ненавидять нашу країну. Ненависть до росії перейшла на маленьку дівчину, — цитує відомого тренера Тетяну Тарасову sport24.ru. — Там сидять непрофесіональні люди. Вони не мають грамотності. Я не чекала на такий термін дискваліфікації. Це свавілля. У мене немає слів. Свині безмозкі. Тварюки погані. Не можу знайти інших слів».

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Нагадаємо, що фігуристку з росії підозрювали у вживанні забороненого препарату триметазидин, який був виявлений у її пробі від 25 грудня 2021 року, взятій на чемпіонаті країни. Про позитивну допінг-пробу Валієвої стало відомо на Олімпіаді в Пекіні після перемоги російських фігуристів у командному турнірі. Тоді Міжнародний олімпійський комітет відклав вручення медалей до завершення розслідування справи Каміли і тепер ухвалить окреме рішення.

Нагадаємо, що тоді «золото» Пекіна виграла команда олімпійського комітету росії, «срібло» — США, а «бронзу» — Японія. Четвертими стали канадці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титуловану російську легкоатлетку позбавили олімпійського «золота».

Фото sport24.ru

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