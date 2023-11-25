«путін помер. Це точно»: Оля Полякова стала оракулом (відео)

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка побилася з російським оператором, приголомшила своїх шанувальників новиною про те, що вміє передбачати майбутнє.

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Вона зізналася, що добре вміє передчувати деякі події. Зокрема, вона взялася прогнозувати, коли закінчиться війна, та яка доля у російського диктатора володимира путіна. Співачка переконана, що той давно помер, а війна зовсім скоро закінчиться.

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«Останнім часом зі мною трапляються дуже магічні речі. Я можу передбачувати майбутнє. Правда. З приводу війни я хочу сказати, що путін помер. Це я точно знаю, відчуваю такі речі. І війна теж закінчиться. Це буде весною. Цією весною 2024 року», — заявила співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

До того ж артистка навела вагомі аргументи на користь того, що всі її пророцтва здійснюються. Так, Полякова пригадала нещодавній футбольний матч, коли український «Шахтар» переміг «Барселону» у матчі Ліги чемпіонів. За словами Олі, вона ще на початку гри знала її результат.

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«Ось „Шахтарю“ я сказала на другій секунді матчу, що буде 1:0, і вони виграють. Люди, які зі мною дивилися матч, сказали, якщо це здійсниться, то ми виконаємо будь-яке твоє бажання. І додали, що я відьма», — приголомшила співачка.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно співачка Оля Полякова здивувала прихильників відвертим зізнанням. Артистка розповіла, що останнім часом почувалася виснаженою. Після щільного графіку та навантажень вона захворіла та майже місяць почувалася не дуже добре. Тож Оля вирішила уважніше стежити за своїм здоров’ям, кілька тижнів тому вона відмовилась від шкідливих звичок — зовсім перестала вживати алкоголь та палити електронні цигарки. Співачка каже, що ніколи не палила звичайні цигарки, інколи дозволяла собі електронні, але з початком повномасштабного вторгнення це вже стало звичкою.

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