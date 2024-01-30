«Проходимо це вдруге»: Тімур Мірошниченко з дружиною почали процедуру усиновлення

Відомий телеведучий, постійний коментатор пісенного конкурсу «Євробачення» Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною збираються усиновити другу дитину. Відомо, що у родині ведучого у липні 2023 року вже з’явився хлопчик Марсель, якого родина забрала з дитячого будинку. Виявилось, що Мірошниченки відразу хотіли усиновити двох дітей, але це виявилось неможливим.

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- Процес з усиновлення — не з легких, — зізнався «ФАКТАМ» Тімур. — Як нам кажуть, ми, мабуть, перша родина в Україні, яка протягом року вдруге проходить всю процедуру усиновлення. Чотири місяці до того ми стояли в черзі, в очікуванні її початку. І от 20 січня стартували заняття з тренерами, які повинні пройти всі, хто бажає усиновити дитину. Вони тривають десять тижнів. Потім нам ще місяць чекати рішення тренерів, чи можемо ми стати батьками.

Мірошниченко зізнався, що вони з дружиною відразу планували усиновлення двох дітей.

- Ми одразу хотіли усиновити двох дітей, — каже Тімур. — Але тренери до нас не дослухались і перший раз написали у висновку, що ми можемо усиновити лише одну дитину.

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Нагадаємо, що Тімур Мірошниченко став одним з ведучих Національного відбору на «Євробачення-2024», який пройде 3 лютого.

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