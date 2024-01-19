Без Мірошниченка не обійшлось: названі імена ведучих нацвідбору на «Євробачення»

Організатори національного відбору на «Євробачення-2024» після оголошення фіналістів назвали імена ведучих конкурсу. Цьогоріч їх буде троє. Традиційно, це буде голос «Євробачення», його багаторічний ведучий Тімур Мірошниченко. Компанію йому складе фронтвумен гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна, яка минулого року була однією з ведучих конкурсу в Ліверпулі. До зіркової компанії приєднається відомий стендап-комік і волонтер Василь Байдак, відомий своїми оригінальними зборами для військових. Ведучі працюватимуть в різних локаціях, будуть з'являтися окремими парами в конкретних зонах.

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«Вперше буду ведучим на телебаченні на нацвідборі на „Євробачення“. Вперше буду ведучим на телебаченні. За офіційність події я буду відповідати лише смокінгом, а от за що я буду відповідати усім — це за приколи. Буду робити все можливе, аби було смішно, цікаво і чесно. І не переживаю, бо веду нацвідбір із професіоналами», — зазначив в коментарі Суспільному Василь Байдак.

Нагадаємо, фінал нацвідбору на «Євробачення-2024» відбудеться у суботу, 3 лютого. У ньому беруть участь 11 артистів. Журі, за склад якого наразі триває голосування, та глядачі оберуть переможця. Він і представить Україну на «Євробаченні» у Мальме (Швеція). Його організатори вже представили революційну сцену.

Фото: Суспільне

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