«Є такий момент…»: Зеленський запропонував західним країнам не виплачувати гроші українським біженцям (відео)

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама Україна їх розподіляла між цими людьми — на думку президента, таким чином ці гроші підтримували б українську економіку. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

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«Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент — наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Польща вирішила змінити умови для українців, які перебувають у країні. Там можуть урізати виплати на дітей та позбавити українців статусу біженця.

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