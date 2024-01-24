Виплати на дітей уріжуть, статусу біженця позбавлять: Польща вирішила змінити умови для українців, які перебувають у країні

Польща продовжить допомогу українським біженцям на теперішньому рівні лише до вересня цього року, інформує ukrayina.pl з посиланням на «Rzeczpospolita».

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Передбачений законом спецзахист для українських біженців, який закінчується 4 березня, буде продовжено на шість місяців. Після закінчення цього терміну правила зміняться.

Серед анонсованих змін є скасування статусу біженця після виїзду громадянина України з Польщі навіть на короткий термін (наприклад, на свята або у відпустку). На думку уряду, дії таких осіб показують, що їм вже не потрібен тимчасовий захист. Також біженці отримуватимуть менші виплати на дітей.

Так, польський уряд проведе консультації з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають біженцям допомогу.

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«Зміни дуже потрібні. Міжнародну фінансову допомогу від держави мають надавати лише хворим, залежним та інвалідам, переважно зі Східної України», — каже Анета Жоховська, директор Фундації Лени Гроховської, яка керує п’ятьма центрами для біженців у Польщі. Там проживає близько тисячі осіб.

Запроваджена минулим урядом у березні минулого року часткова оплата за харчування та проживання для українців, які довше проживають у центрах колективного розміщення, виявляється положенням «на папері». За даними, підготовленими Міністерством внутрішніх справ, нині у фінансованих державою центрах проживає понад 42 200 громадян України. Це вдвічі менше, ніж рік тому, коли в центрах перебувало 82,5 тисячі українців.

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У міністерстві також підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах з організованим проживанням скористалося майже 531 тисяча біженців з України.

«Ми даємо собі пів року, щоб напрацювати хороші зміни до закону», — каже заступник міністра внутрішніх справ Польщі Вєслав Щепанський.

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Завдяки спеціальному акту від березня 2022 року українці отримали право на проживання на рівних умовах з громадянами країн ЄС. Мова йде про повний доступ до освіти, системи охорони здоров’я та ринку праці.

Так, завдяки спецзакону про біженців від березня 2022 року українці отримали право не тільки на проживання на рівних із громадянами країн ЄС принципах (повний доступ до освіти, системи охорони здоров’я та ринку праці).

Згідно з останнім дослідженням, 21% українських біженців та ще 48% довоєнних іммігрантів хочуть назавжди залишитися в Польщі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Польщі збільшили суму фінансової допомоги на неповнолітніх дітей.

Фото: Ukrayina.pl

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