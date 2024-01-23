Польща більше не приваблює: українці масово покидають сусідню країну — куди прямують

Попри те що Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців, в країні зменшується кількість українців, які сплачують внески до системи соціального страхування.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас у деяких країнах Європи зростає кількість українців, пише Rzeczpospolita.

Останніми місяцями відтік українців з Польщі до інших європейських країн посилюється. За даними польського Управління соціального страхування (ZUS), у грудні 2023 року внески сплатили 759 тисяч українських громадян — на 6,9 тисяч осіб менше, ніж у листопаді 2023-го. Хоча найбільший спад фіксувався у січні 2023 року — тоді знялися з реєстрації у ZUS 8,2 тисячі українців.

Загалом у 2023 році кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 13,4 тисячі.

РЕКЛАМА

Видання Business Insider Polska зазначає, що про поступовий відтік українців з Польщі свідчать також дані Євростату. Зокрема, за даними статистичної служби, в кінці грудня у Польщі проживали 951,4 тис. осіб із тимчасовим захистом, що на 5,3 тисячі людей менше порівняно з листопадом.

Водночас дані Євростату свідчать, що у деяких країнах зафіксований значний приплив українців, які отримали статус тимчасового захисту. Це може бути підказкою, куди переїжджають українські біженці.

РЕКЛАМА

Найбільше зросло число українських біженців у Німеччині (на 275,4 тисячі за рік), Нідерландах (на 35,5 тисячі) і Норвегії (на 33,2 тисячі).

А найбільше біженців виїхали за рік з Чехії, яка також продовжила тимчасовий захист для українців. У листопаді 2023 року в цій країні налічувалося на 55 тисяч менше людей з тимчасовим захистом порівняно з листопадом 2022-го.

РЕКЛАМА

Як повідомлялось, у Німеччині парламентарі схвалили законопроєкт, який спрощує отримання громадянства. Таким чином німецька влада має намір зробити Німеччину привабливішою для кваліфікованих фахівців.

247

Читайте нас у Facebook та Instagram