Ворог вночі атакував Одесу: пошкоджено будинки, поранено мирних мешканців

Російські війська вчора ввечері, 25 січня, знов атакували Одесу дронами-камікадзе. Про наслідки нічної атаки повідомив мер міста Геннадій Труханов.

«Мирна Одеса знов атакована нелюдями. Внаслідок атаки шахедами в Хаджибейському районі понівечена житлова багатоповерхівка, також вигоріли складські приміщення», — написав посадовець.

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Також він опублікував відео пошкоджень, яких зазнало місто.

За словами мера Одеси, внаслідок російської атаки пошкоджень також зазнали житлові будинки в Приморському районі.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що російські терористи двічі атакували Одесу ударними дронами.

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«Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», — зазначив губернатор Одещини.

Попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється.

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Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази воєнного злочину росії.

Своєю чергою у Повітряних силах повідомили, що в ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарська (росія) та мису Чауда (окупований Крим).

Крім того, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області був обстріляний Харків. Одну ракету по Харкову ворог запустив з окупованої Донеччини.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 „шахедів“ у межах Одеської та Миколаївської областей», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», ввечері 24 січня росіяни обстріляли Гірник в Донецькій області. Зруйновано десятки будинків, є вбиті та поранені.

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